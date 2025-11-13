Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. REUTERS

La UE acuerda imponer aranceles a los paquetes baratos que vengan de China

Los ministros de Finanzas de los Veintisiete deciden acabar con la excepción que hasta ahora tenían las mercancías importadas de menos de 150 euros

Olatz Hernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:12

La exención arancelaria de los paquetes de Shein y Aliexpress tiene los días contados. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) han acordado ... este jueves una reforma aduanera que incluye aranceles a los paquetes importados a Europa de menos de 150 euros para 2028, lo que afectará especialmente a los productos baratos provenientes de China. Además, los Veintisiete se han mostrado dispuestos a trabajar con la Comisión para adelantar esos aranceles a 2026.

