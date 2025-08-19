El turismo internacional toca máximos: España recibe 64 millones de pasajeros de avión hasta julio

El verano pasado España registró récord histórico de llegada de turistas internacionales, pero el sector sigue sin tocar techo pese a la dificultad de ... seguir creciendo por los niveles que ya se están dando. Los últimos datos oficiales son los que publicó este martes Turespaña, que revelan que nuestro país recibió en el mes de julio 11,7 millones de turistas por vía aérea, un 4,3% más que en el mismo mes del año pasado.

Entre enero y julio España ha recibido 63,7 millones de pasajeros aéreos internacionales, un 6% más que el año pasado, con un aumento de llegadas de los principales mercados emisores, excepto Alemania, cuya crisis económica afecta al turismo. En julio destacaron los incrementos de turistas procedentes de China, Corea del Sur, Turquía y Colombia, además de la recuperación de Japón.

Aún así Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor con ventaja considerable sobre el resto, con 2,7 millones de pasajeros aéreos solo en el mes de julio, un 4% más que hace un año y el 23% del total de viajeros aéreos que llegan a España. También aumentan los viajeros italianos un 5%, hasta sumar 1,1 millones de personas. Y Francia emitió el 7,4% del total de pasajeros en julio, con casi 868.000 personas, cifra similar al año pasado en la que hay que tener en cuenta que muchos franceses llegan por tierra a visitar España.