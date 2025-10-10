Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente estadounidense, Donald Trump, junto a su homólogo chino, Xi Jinping, en una foto de archivo. Reuters

Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China

Asegura que «no hay razones» para reunirse con Xi Jinping en las próximas semanas después de que Pekín haya endurecido las exportaciones de tierras raras

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:46

Comenta

Cuando parecía que la escalada sin precedentes de la guerra comercial que Donald Trump emprendió hace meses con el Gobierno chino como principal objetivo había ... llegado a su fin, el presidente estadounidense ha vuelto a sembrar el caos este viernes tras amenazar con elevar de manera «masiva» los aranceles al país asiático. Además ha asegurado que ya no ve motivos para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en las próximas semanas, un encuentro que estaba programado para dentro de dos semanas en Corea del Sur.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  10. 10 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China

Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China