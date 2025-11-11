Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sede del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. DPA

El TJUE avala la Directiva europea sobre Salarios Mínimos, pero anula los criterios para fijar esos sueldos

Determina que la disposición que armoniza una parte de los criterios de los salarios mínimos legales supone una injerencia directa en el Derecho de la Unión

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:57

Comenta

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este martes determinado este martes gran parte de la Directiva sobre Salarios Mínimos en ... la Unión Europea (UE), aprobada en junio de 2022. Sin embargo, anula la disposición que fija los criterios que deben tener en cuenta obligatoriamente los países europeos con salarios mínimos a la hora de fijar y actualizar esos sueldo, así como la norma que impide la disminución de los mismos cuando están sujetos a una indexación automática, al considerar que esas disposiciones «vulneran el Derecho de la Unión».

