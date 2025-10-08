Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oficina de Correos. EP

El futuro de un millón de interinos se juega en Luxemburgo mientras el Gobierno esquiva la reforma del empleo público

La propuesta de Óscar López reduce a dos años el límite para estos contratos, algo que puede dejar sin trabajo de inmediato a más de 150.000 trabajadores

José A. González

José A. González

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:50

Comenta

Un millón de empleados públicos españoles viven pendientes de Luxemburgo. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará este ... jueves sobre si España vulnera la normativa europea al impedir que los interinos se conviertan en fijos mientras el Gobierno sigue sin dar con la solución para reducir una disparatada tasa de temporalidad, a la cabeza de Europa, y se enfrenta a sanciones millonarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  5. 5 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  6. 6 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  7. 7 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  8. 8 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  9. 9

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  10. 10 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El futuro de un millón de interinos se juega en Luxemburgo mientras el Gobierno esquiva la reforma del empleo público

El futuro de un millón de interinos se juega en Luxemburgo mientras el Gobierno esquiva la reforma del empleo público