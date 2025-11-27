Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un jubilado pasea por una calle. R. C.

España triplicará su ritmo de envejecimiento y tendrá 74 jubilados por cada 100 potenciales trabajadores

La OCDE avisa de nuevo de que el «drástico» desplome de su fuerza laboral, caerá un 30% en 2050, reducirá su base de cotizantes y «tensionará el equlibrio financiero» del sistema de pensiones

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

Revolución demográfica en España. El país se encamina hacia uno de sus mayores retos que comprometerá su estado de bienestar y su economía: hacer frente ... a una explosión de personas mayores en las próximas décadas al sufrir uno de los mayores incrementos de personas de edad avanzada de los estados desarrollados junto con uno de los mayores desplomes de su población en edad de trabajar, lo que provocará que en 2050 haya 74 jubilados por cada cien potenciales trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua
  7. 7 El TSJA admite a trámite el recurso de unos vecinos que se oponen la construcción de un bloque de VPO junto a sus pisos
  8. 8

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  9. 9 Puertos del Estado devuelve el proyecto de la Torre a Málaga y sugiere repetir el concurso
  10. 10

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España triplicará su ritmo de envejecimiento y tendrá 74 jubilados por cada 100 potenciales trabajadores

España triplicará su ritmo de envejecimiento y tendrá 74 jubilados por cada 100 potenciales trabajadores