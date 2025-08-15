Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Las empresas pueden obligar a los trabajadores a contestar llamadas y WhatsApp fuera de su horario?: sí, en estos casos

La clave está en el llamado plus de disponibilidad, que puede condicionar el derecho a la desconexión digital

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:12

Se denomina desconexión digital. Y no es otra cosa -como su propio nombre indica- que el derecho legalmente protegido de los trabajadores de no conectarse ... fuera de su jornada laboral a dispositivos electrónicos corporativos y de no contestar comunicaciones, correos electrónicos, llamadas, etc. relacionadas con su puesto.

