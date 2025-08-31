Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE

¿Te irías a trabajar a Noruega? Un país de gran belleza natural, conocido por sus fiordos, con una alta calidad de vida y una ... sólida economía. Eso sí, a más de cuatro horas en avión desde España y con inviernos largos y fríos. Pero si la distancia no es un problema, Noruega es una buena opción para encontrar un trabajo bien remunerado, ya que está buscando mano de obra en España para diferentes puestos.

A través del Eures (Red Europea de Servicios de Empleo) y en colaboración con el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal de España), Noruega está buscando empleados para formar y ofrecerles puestos de empleo estables en este 2025. La mayoría de las ofertas de trabajo vigentes actualmente están disponibles hasta septiembre u octubre.

¿Y qué tipos de empleados buscan? Pues muchos de ellos relacionados con el sector del motor: desde conductores de autobus, a chapistas, mecánicos de vehículos pesados y mecánicos, pintores y carroceros del automóvil. Las ofertas suelen tener buenos sueldos -algunas de ellas hablan de 25 euros por hora brutos o de 2.500 euros mensuales, dependiendo de los puestos-. Además, en algunos casos existen ayudas para vivienda y para transporte desde España al país noruego.

Además de los puestos relacionados con el motor, actualmente se buscan peluqueros/barberos con inglés y experiencia, chefs y ayudantes de cocina que sepan inglés, médicos especialistas en radiología y ortodoncistas. Todas las ofertas y sus detalles se pueden consultar en la página web del SEPE.