Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Buscan a 150 personas en Málaga para trabajar de agentes telefónicos: estos son los requisitos

Los seleccionados prestarán servicio a una importante empresa del sector retail desde Arroyo de la Miel

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:42

Comenta

Si buscas trabajo, esto te interesa. Adecco -Adecco, empresa especializada en la gestión de recursos humanos que ofrece servicios de empleo- busca a 150 agentes ... telefónicos para atención al cliente en Arroyo de la Miel (Benalmádena), que prestarán servicio a una importante empresa del sector retail. «Se trata de una excelente oportunidad para personas con vocación de servicio y ganas de desarrollarse en un proyecto de futuro, dentro de un entorno de trabajo dinámico, cercano y lleno de oportunidades», destaca la compañía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  4. 4

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  5. 5 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  6. 6 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  7. 7

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  8. 8 El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  9. 9 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  10. 10 Un instituto de Torre del Mar advierte de un conductor que ofreció a un alumno «subirse al coche» y «dar una vuelta con él»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Buscan a 150 personas en Málaga para trabajar de agentes telefónicos: estos son los requisitos

Buscan a 150 personas en Málaga para trabajar de agentes telefónicos: estos son los requisitos