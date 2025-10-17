Buscan a 150 personas en Málaga para trabajar de agentes telefónicos: estos son los requisitos

Si buscas trabajo, esto te interesa. Adecco -Adecco, empresa especializada en la gestión de recursos humanos que ofrece servicios de empleo- busca a 150 agentes ... telefónicos para atención al cliente en Arroyo de la Miel (Benalmádena), que prestarán servicio a una importante empresa del sector retail. «Se trata de una excelente oportunidad para personas con vocación de servicio y ganas de desarrollarse en un proyecto de futuro, dentro de un entorno de trabajo dinámico, cercano y lleno de oportunidades», destaca la compañía.

Como reza la oferta (que puede consultarse aquí), los seleccionados deberán atender las llamadas de los clientes para la gestión, resolución de dudas e incidencias, «ofreciendo siempre un servicio de calidad y una atención personalizada satisfaciendo sus necesidades con una actitud positiva». «Tú serás su apoyo, su guía, su solución», destaca el anuncio.

Los elegidos pasarán por una formación presencial que tendrá lugar del 10 al 23 de noviembre en Benalmádena y será pagada

Para ello, Adecco busca personas comunicativas, con buena ortografía y tener un buen manejo de herramientas digitales ,«además de una clara orientación al cliente, compromiso y ganas de aprender». No es necesario contar con experiencia previa, aclaran. Los elegidos pasarán por una formación presencial que tendrá lugar del 10 al 23 de noviembre en Benalmádena. Será pagada, con una retribución de 180,19 euros brutos.

A cambio, la compañía ofrece un contrato temporal con posibilidades reales de continuidad, jornada parcial de 30 horas semanales -en turno de mañana (de 7 a 16 horas) o de tarde (de 15 a 23 horas) de lunes a domingos-. La incorporación al servicio está prevista para el próximo 24 de noviembre.

La empresa realizará un contrato inicial de un mes con otro mes prorrogable «y posibilidades reales de continuidad».