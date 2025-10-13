Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Amazon busca cientos de empleados en toda España para la campaña de Navidad

La multinacional lanza su mayor oferta de empleo para almacenes y centros logísticos de cara a noviembre y diciembre

E. M.

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:19

Comenta

Se acerca la recta final del año y con ella dos de las campañas más importantes para los comercios, el Black Friday y la Navidad. ... Dos periodos en los que se disparan las compras y especialmente las 'on line', con el gigante Amazon como el gran dominador del mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  5. 5 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  6. 6

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  7. 7 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  8. 8 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  9. 9 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  10. 10 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Amazon busca cientos de empleados en toda España para la campaña de Navidad

Amazon busca cientos de empleados en toda España para la campaña de Navidad