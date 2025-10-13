Amazon busca cientos de empleados en toda España para la campaña de Navidad

Se acerca la recta final del año y con ella dos de las campañas más importantes para los comercios, el Black Friday y la Navidad. ... Dos periodos en los que se disparan las compras y especialmente las 'on line', con el gigante Amazon como el gran dominador del mercado.

Por eso la corporación estadounidense ya se está preparando para la oleada a final de año y lo hace buscando personal en toda España para dar servicio en sus almacenes y centros logísticos. Amazon lanza ahora su mayor oferta de empleo del año con cientos de empleos disponibles, repartidos en los distintos centros que tiene en las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, Amazon tiene un importante centro logístico en Dos Hermanas (Sevilla), y estaciones en Granada, Málaga, Puerto de Santa María (Cádiz) y Sevilla.

Los puestos ofertados son principalmente con contrato temporal, a tiempo parcial o a tiempo completo, según el caso y en turnos de día o de noche. El perfil que se busca principalmente es el de mozo de almacén, aunque también hay para reparto o preparación de pedidos.

¿Y cuánto paga Amazon? Pues sólo hay que consultar algunas de las ofertas para comprobarlo, ya que las condiciones varían según el centro logístico o el tipo de contrato. Por ejemplo, el perfil de mozo de almacén (operador logístico) en Málaga tiene un salario de 11,37 €/bruto hora(plus convenio incluido). No se requiere experiencia previa, ya que Amazon da una formación a los empleados y el trabajo consistirá en descargar y colocar productos, clasificar paquetes o mover productos con camiones y máquinas industriales, según el puesto. Amazon asegura que ofrece «una remuneración competitiva», además de bebidas calientes gratis, comida asequible y varias áreas de descanso.

¿Cómo optar a estas ofertas de trabajo? Pues todas se pueden consultar en la web https://www.amazon.jobs/ y en muchos casos las responsable de la contratación de los candidatos que superen el proceso de selección son las agencia Manpower o Adecco.