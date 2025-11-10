La Tarta de la Madre de Cris, premio Andalucía Excelente 2025

La Tarta de la Madre de Cris acaba de recibir el Premio Andalucía Excelente 2025, en la categoría Producto de Calidad.

Lo que comenzó como ... un proyecto familiar en un modesto garaje granadino se ha convertido en un fenómeno repostero que mueve miles de unidades cada semana. La tarta de la madre de Cris, comandada por Pilar Molina -conocida como 'la madre de Cris'- elabora artesanalmente las tartas en Granada para sus tiendas en Andalucía y Madrid, y también para envíos a toda la península. Pilar Molina preparaba sus míticas tartas de queso en casa. En 2014, animada por los amigos de su hija Cris, abrió un obrador en su garaje y una tienda en la Plaza de la Pescadería en Granada.

www.latartadelamadredecris.com

