Instalaciones de Talgo en Rivabellosa (Álava) EFE

Talgo convoca a su junta de accionistas para cerrar el aterrizaje de Jainaga y el consorcio vasco

El 12 de diciembre ratificará también la entrada de la Sepi, organismo dependiente del Gobierno central que se hará con el 7,8% de la propiedad

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:25

Comenta

Talgo celebrará el 12 de diciembre una junta extraordinaria de accionistas que deberá formalizar el plan de financiación para la empresa acordado con una veintena ... de bancos y que conlleva la entrada de la Sepi en la compañía con un 7,8%. Son las condiciones que debían cumplirse antes del 31 de enero de 2026. Las que se recogen en el acuerdo que formalizaron el jueves pasado el consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga y el fondo Trilantic para el traspaso del 29,7% de las acciones de la empresa que darán el control al presidente de Sidenor.

