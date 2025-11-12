Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una manifestación de afectados por el IRPH. R. C.

El Supremo falla a favor de la banca sobre la transparencia de las hipotecas de IRPH

Los tribunales tendrán que evaluar caso a caso si las entidades financieras proporcionaron al «consumidor medio» información clara sobre el índice

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:02

Importante victoria para la banca en dos sentencias del Tribunal Supremo en torno a los casos de hipotecas ligadas al IRPH, que suman años de ... conflicto judicial por la posible falta de transparencia aplicada por las entidades financieras a la hora de comercializar estos préstamos. El Alto Tribunal ha decidido estimar el recurso de casación interpuesto por Kutxabank contra una sentencia de 2017 y, a su vez, desestimar otro interpuesto en febrero de 2021 en la Audiencia Provincial de Girona por dos afectados por estas hipotecas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

