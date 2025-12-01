Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de un edificio. A. Gómez

El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras

Aunque su cuantía no estaba en el contrato de alquiler, el alto tribunal confirma que no deben incorporar el importe exacto de estos tributos

E. Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:57

Comenta

El Tribunal Supremo ha avalado el desahucio de una pareja que vivía de alquiler en una vivienda ubicada en Ibiza por no pagar el Impuesto ... de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de recogida de basuras, aunque el importe anual a abonar por dichos conceptos no estaba especificado en el contrato de arrendamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  9. 9 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»
  10. 10

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras

El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras