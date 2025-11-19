Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Pleno del Senado. EP

El Senado aprueba que cortar la luz y el agua a los okupas no sea delito

Ahora, la proposición de ley pasará al Congreso de los Diputados, que la puede rechazar o aprobar para que siga su tramitación en la Cámara Alta

EP

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para dar luz verde este miércoles a una proposición de ley que viene ... a modificar el Código Penal para evitar que se considere delito de coacciones la interrupción de suministros en una «finca ocupada ilegalmente». El PNV ha apoyado esta medida, mientras que Junts ha optado por abstenerse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  2. 2 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  5. 5 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  6. 6 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  7. 7 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»
  10. 10 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Senado aprueba que cortar la luz y el agua a los okupas no sea delito

El Senado aprueba que cortar la luz y el agua a los okupas no sea delito