Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Largas colas para atravesar el control en Barajas. E. M.

Retrasos de más de una hora en los controles de Barajas por una huelga del personal de seguridad

Las aerolíneas lamentan el «grave perjucio» que está ocasionando el paro, una situación «que contrasta con los tiempos de espera de 10 minutos que se registran habitualmente»

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:50

Aglomeraciones y retrasos de hasta 90 minutos para atravesar los controles de seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas. Este domingo los pasajeros están viviendo una ... situación en muchos casos inesperada después de que la huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa esté ocasionando retenciones importantes en el mayor aeropuerto delpaís.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  2. 2

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  3. 3 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena
  4. 4 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis
  5. 5 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  6. 6

    De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros
  7. 7 Un pago único anual de hasta 13.500 euros y otras ventajas de retrasar la jubilación este 2025
  8. 8

    Sigue la regla de los dos minutos para tener la casa siempre ordenada
  9. 9 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  10. 10

    Entre el bochorno y el hartazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Retrasos de más de una hora en los controles de Barajas por una huelga del personal de seguridad

Retrasos de más de una hora en los controles de Barajas por una huelga del personal de seguridad