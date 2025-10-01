Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los trenes Avlo de Renfe. EFE

La retirada de los Avlo entre Madrid y Barcelona por los fallos en los trenes dispara los precios un 40%

Los datos de Trainline revelan que la suspensión temporal de la opción 'low cost' de Renfe ha incrementado el coste de viajar en el eje más demandado de la red ferroviaria

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:04

Hace un mes que Renfe decidió dejar de operar con su servicio 'low cost' Avlo de Madrid a Barcelona por la cantidad de problemas ... que estaban dando los trenes con los que operaban (los Talgo Avril de la serie 106). Las 30 unidades compradas a Talgo en 2016 -pero entregadas con más de dos años de retraso en 2024- acumularon tantas averías en verano que la operadora pública se vio obligada a suspender este servicio y a operar solo con los AVE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  5. 5 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  6. 6 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  7. 7 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  8. 8 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  9. 9 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  10. 10 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La retirada de los Avlo entre Madrid y Barcelona por los fallos en los trenes dispara los precios un 40%

La retirada de los Avlo entre Madrid y Barcelona por los fallos en los trenes dispara los precios un 40%