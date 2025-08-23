Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un tren de Renfe en la estación de tren de Miranda de Ebro. A. Gómez

Renfe programa 245 autobuses al modificar por obras sus servicios entre Madrid, Logroño y Bilbao

Durante un mes algunos trayectos quedarán modificados a la altura de Miranda de Ebro (Burgos) porque Adif va a renovar las instalaciones de seguridad y comunicación

C.P.S.

Madrid

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:21

Una parte de los trayectos en tren que unen Madrid y La Rioja tendrán que hacerse obligatoriamente por carretera durante el próximo mes debido a ... las obras de renovación de las instalaciones de seguridad y comunicación que está realizando Adif a la altura de Miranda de Ebro (Burgos). Esta actuación, que obligará al corte del servicio ferroviario en el tramo entre Miranda de Ebro y Logroño, ha supuesto varias incidencias esta semana y ha provocado diversos retrasos en la línea que une Madrid y el País Vasco desde el pasado 15 de agosto.

