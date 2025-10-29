Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. EFE

Redeia gana un 4,6% menos e invierte un 50% más en redes para reforzar el sistema tras el apagón

La matriz de Red Eléctrica obtuvo 390 millones de enero a septiembre también motivado por el efecto de la venta de Hispasat a Indra

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:44

Comenta

Redeia, empresa matriz de Red Eléctrica (REE) y controlada al 20% por el Estado, lleva en el foco mediático y social desde que hace seis ... meses se produjera el gran apagón en España. La compañía presidida por Beatriz Corredor presentó este miércoles sus resultados hasta septiembre y desveló que la compañía ha ganado un 4,6% menos que en el mismo periodo de 2024, hasta sumar 389,8 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  5. 5 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8 Posibles tornados y mangas marinas en una jornada con alerta amarilla por lluvia en Málaga
  9. 9 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  10. 10 Herido grave un motorista tras sufrir una caída en la A-7 en Torre de Benagalbón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Redeia gana un 4,6% menos e invierte un 50% más en redes para reforzar el sistema tras el apagón

Redeia gana un 4,6% menos e invierte un 50% más en redes para reforzar el sistema tras el apagón