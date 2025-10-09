Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en el acto de presentación de la futura subestación de Oteiza (Navarra). EFE

Red Eléctrica minimiza el riesgo de apagón: «No es inminente ni generalizado»

El gestor reconoce haber observado recientemente «variaciones de tensión que deben evitarse», pero asegura que no han supuesto «riesgo de suministro»

Cristina Cándido
Edurne Martínez

Cristina Cándido y Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:08

Comenta

Red Eléctrica (REE) ha puesto en alerta a todo el sector eléctrico tras enviar un escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la ... Competencia (CNMC) en el que pide «medidas urgentes» para solventar «variaciones bruscas de tensión» en el sistema eléctrico español «que pueden tener impacto en la seguridad del suministro». Unas declaraciones que este jueves -tras las informaciones publicadas por los medios de comunicación recogiendo este escrito- la empresa presidida por Beatriz Corredor minimiza en un comunicado en el que lanza un «mensaje de tranquilidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  4. 4 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  9. 9 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  10. 10 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Red Eléctrica minimiza el riesgo de apagón: «No es inminente ni generalizado»

Red Eléctrica minimiza el riesgo de apagón: «No es inminente ni generalizado»