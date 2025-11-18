Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un AVE estacionado en la estación de Atocha, en Madrid. Reuters

Primeros gastos para subir la velocidad de los AVE a 350 km/h: 2,3 millones por dos estudios

El Gobierno lanza la licitación para dos informes que estudiarán la viabilidad de reducir a dos horas el tiempo de viaje entre Madrid y Barcelona

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 2,3 millones de euros (IVA incluido) dos estudios de viabilidad destinados a analizar mejoras ... en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, con el objetivo de elevar la velocidad máxima del corredor a 350 kilómetros por hora y reducir el viaje entre ambas ciudades a menos de dos horas, tal y como anunció ayer el ministro Óscar Puente en 'Los Desayunos Informativos de Europa Press' y se publica este martes en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

