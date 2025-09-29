Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer echa gasolina al coche. RC

Los precios repuntan al 2,9% en septiembre y empujan al alza la subida de las pensiones

La inflación sube dos décimas desde agosto por el encarecimiento de los carburantes, se aleja de la media europea y supera casi en un punto el objetivo del BCE

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:00

La inflación vuelve a repuntar en España y se sitúa en el nivel más alto desde el pasado mes de febrero. El Índice de Precios ... al Consumo (IPC) subió dos décimas más en septiembre, hasta situarse en el 2,9%, según el dato adelantado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los precios de la electricidad suben ligeramente, pero lo que más tiró al alza del dato de septiembre fue el encarecimiento de los carburantes. La inflación vuelve a despuntar tras la estabilización de agosto y julio, después de repuntar ese mes cuatro décimas por el alza de la energía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  3. 3 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  5. 5 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  6. 6 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir un vivienda a mitad de precio
  7. 7

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  8. 8 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  9. 9

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  10. 10 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los precios repuntan al 2,9% en septiembre y empujan al alza la subida de las pensiones

Los precios repuntan al 2,9% en septiembre y empujan al alza la subida de las pensiones