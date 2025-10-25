Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha realizado declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en Iparralde. E. C.

El PNV pide «no prejuzgar» al presidente de Sidenor y separa su imputación de la operación Talgo

El líder del PNV asegura que la entrada del consorcio vasco en el fabricante de trenes «debe cerrarse este mes»

Félix Montero

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:00

Comenta

«No tiene nada que ver una cosa con la otra». Aitor Esteban ha dado este sábado un importante respaldo a la operación Talgo, en ... un momento en el que amenazaba con descarrilarse. El presidente del Euzkadi buru batzar ha desvinculado la entrada del consorcio vasco en el fabricante de trenes de la imputación de José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y el industrial que encabeza una iniciativa que supera los 150 millones de inversión público-privada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  4. 4 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  5. 5

    Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  6. 6

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  9. 9

    Malestar entre los hosteleros de Málaga por la falta de información sobre las procesiones del fin de semana
  10. 10 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PNV pide «no prejuzgar» al presidente de Sidenor y separa su imputación de la operación Talgo

El PNV pide «no prejuzgar» al presidente de Sidenor y separa su imputación de la operación Talgo