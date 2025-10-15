Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una madre, con su hijo en brazos, en el patio de un colegio. EDUARDO SANZ / EUROPA PRESS

El plus a la pensión por hijo dejará de ser universal para todas las madres al restringirlo el Gobierno

El Ejecutivo aprobará un nuevo diseño tras la sentencia de Europa y solo lo podrán cobrar las mujeres u hombres cuya carrera profesional se haya visto perjudicada

LUCÍA PALACIOS

MADRID.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:03

Nueva vuelta de tuerca al complemento para la reducción de la brecha de género. El Gobierno mueve ficha cinco meses después de la sentencia ... de Europa –que lo tachó en mayo por segunda vez de discriminatorio– y pretende endurecer los requisitos para acceder a este plus cuyo objetivo último era elevar la pensión de las madres, que ganan de media casi 500 euros menos que los hombres.

