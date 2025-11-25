Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EP

La Mutua pide que los trabajadores puedan acceder por defecto a un plan de pensiones de empleo

El grupo presidido por Ignacio Garralda se suma a la propuesta de Bruselas y anima a fijarse en el modelo vasco de las ESPV

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:21

El sector asegurador se suma a las recomendaciones de la Comisión Europea para que los trabajadores puedan acceder por defecto a un plan de pensiones ... de cara a la jubilación. «En España, la práctica totalidad del peso del ahorro para la jubilación descansa en el sistema público, lo cual implicará renuncias en otras partidas de gasto, como educación, transformación digital, vivienda y sanidad», expresó este martes Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña.

