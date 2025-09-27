Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja pasea por la playa con su hijo. R. C.

Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres

A raíz de la sentencia de Europa, más de 55.000 varones han conseguido desde mayo esta ayuda creada para aumentar la prestación de las madres

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:13

Los padres están aprovechando la grieta que abrió la Justicia europea para que sean ellos, y no las mujeres, quienes reciban el complemento a ... la pensión para reducir la brecha de género, con lo que se está produciendo justo el efecto contrario al deseado: aumentarla, tal y como pronosticó este periódico. Desde el pasado mes de mayo casi la mitad de los pluses por hijo que ha concedido la Seguridad Social han ido a parar a los varones. Son más de 55.000 los hombres que se han jubilado en estos últimos cuatro meses y han conseguido completar su pensión contributiva con una ayuda de 35,90 euros al mes por cada hijo que hubieran tenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  3. 3 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  4. 4 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  5. 5

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  6. 6

    Seis meses de obras y 4,5 millones para reabrir el túnel de la alta velocidad inundado en Abdalajís
  7. 7 McArthurGlen renovará su oferta comercial con tres nuevas tiendas outlet en Málaga
  8. 8 El Caracol vuelve a abrir sus puertas en La Victoria tras meses cerrado
  9. 9 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  10. 10 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres

Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres