Un trabajador sénior enseñando el oficio a una joven. R. C.

La jubilación flexible que plantea Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo

El ministerio abre la puerta a mantener el recálculo de la pensión con las nuevas cotizaciones a quienes se vieron forzados al retiro, pero no de forma generalizada

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:00

La nueva jubilación flexible que pretende aprobar el Gobierno en las próximas semanas será más rentable que ahora para el pensionista durante el tiempo que ... esté trabajando pero, en cambio, menos que en la actualidad cuando vuelva a desactivarse. Este es el punto débil que esconde la reforma que acomete el Ministerio de Seguridad Social para culminar con las mejoras en la compatibilidad entre empleo y pensión y el motivo por el que los sindicatos cargan contra estos cambios que consideran son «fruto de la precipitación».

