Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un conductor llena el depósito de su coche. R. C.

La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo

Se trata del séptimo alza desde abril con el objetivo de recuperar cuota de mercado ante las presiones de Trump aunque sea a costa de precios más bajos

C. P. S.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:00

En un escenario de contención del precio del petróleo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo un nuevo aumento ... de la producción de crudo para octubre, aunque en este caso menor que en los últimos meses, de 137.000 barriles, debido a un debilitamiento de la demanda mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  4. 4 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  5. 5 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  6. 6 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  7. 7 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  10. 10 Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo

La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo