Barco en busca de localizar petróleo. Julián Méndez

La OPEP acuerda otro ligero aumento de la producción de crudo a partir de noviembre

El viraje en la estrategia de estos últimos meses, después de años de recortes, va dirigido a recuperar cuota de mercado frente a EE UU y otros competidores

C. P. S.

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:19

Comenta

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)+ da otro paso decidido hacia su estrategia de recuperar cuotas de mercado y han decidido este ... domingo aumentar la producción de crudo ligeramente, en 137.000 barriles por día, a partir de noviembre, según comunicó la organización en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

