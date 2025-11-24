Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tienda de movistar en Córdoba. R. C.

Movistar subirá sus tarifas en torno a un 4% a partir del próximo 13 de enero

La compañía atribuye la subida al aumento de costes de los proveedores de televisión y aplicará incrementos de entre 3 y 5 euros al mes, mientras que algunos paquetes como Movistar Base y Autónomos quedarán congelados

EP

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Movistar subirá sus tarifas convergentes (las que combinan distintos servicios como el móvil, el fijo, la fibra y la televisión) en torno a un 4% ... de media a partir del próximo 13 de enero, según han indicado a Europa Press fuentes al tanto de la situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  3. 3 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  9. 9 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  10. 10 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Movistar subirá sus tarifas en torno a un 4% a partir del próximo 13 de enero

Movistar subirá sus tarifas en torno a un 4% a partir del próximo 13 de enero