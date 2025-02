La venta de coches no consigue remontar en Málaga pese a las ayudas del Gobierno Los concesionarios de la provincia matriculan 2.644 automóviles en julio, un 9% menos que en el mismo mes del año pasado

Nuria Triguero MÁLAGA Lunes, 3 de agosto 2020, 12:35

El esperado 'efecto champán' no se ha producido en el mercado del automóvil malagueño. Después del parón obligado por la pandemia, los concesionarios de la provincia están recuperando facturación, pero de forma muy paulatina. Así, en julio se matricularon 2.644 automóviles (sumando turismos y 4x4 vendidos a todos los canales: particulares, empresas y 'rent a car'), cifra que está un 9% por debajo de la conseguida en el mismo mes de 2019. Y ello pese a la aprobación de los dos planes de ayudas del Gobierno: el Renove y el Moves (este último específico para el coche eléctrico). Son datos suministrados por la Asociación Malagueña de Automoción (AMA). A nivel nacional julio sí se saldó en positivo para la venta de coches, aunque fuera con un crecimiento tan modesto como del 1,1%.

Contando solamente el mercado de particulares, los concesionarios malagueños vendieron en julio 1.783 coches, un 9,6% menos que en el mismo mes de 2019. Si se le suman las unidades destinadas a empresas, la cifra asciende a 2.552. En este caso sí se consigue superar, aunque por poco (en un 1,3%) el listón de julio del año pasado. Pero el tercer segmento de compradores, que son los 'rent a car', sigue prácticamente desaparecido: sólo compró 92 unidades, frente a las 387 que adquirió en el mismo mes de 2019 (un 76,2% menos).

Desde AMA recuerdan que desde el día 15 de marzo, la actividad de todos los comercios minoristas entre los que se encuentran incluidos los concesionarios de automóviles, estuvo suspendida o limitada hasta el pasado 21 de junio por decreto. Debido a ese motivo en los últimos meses todos los canales de venta de automóviles han sufrido un desplome en sus matriculaciones de vehículos. Así, la caída de ventas acumulada en los primeros siete meses del año por el mercado del automóvil en Málaga alcanza el 49,4%. Contabilizando solamente ventas a particulares, la caída es algo menor, del 42,2%.

El presidente de AMA explica que el Gobierno anunció el pasado mes de junio ayudas a la automoción, entre las que se encuentran el Plan Moves II y el Renove, pero todavía no se ha habilitado la plataforma de tramitación, de forma que aunque las matriculaciones realizadas desde el 15 de junio ya son subvencionables, todavía no se puede solicitar de forma efectiva la ayuda. Además, de momento en Andalucía siguen sin publicarse las convocatorias autonómicas. «Según ya nos han informado no van a publicarse antes de septiembre», apunta. «Instamos al Gobierno central y autonómico a que aceleren los trámites para que las plataformas de tramitación estén listas cuando antes y los clientes puedan acogerse a las mismas, ayudando así a reactivar las ventas en los concesionarios», pide Oliva.

«De ayudas efectivas, directas y eficaces dependerá en gran parte la continuación de mucho de nuestro tejido empresarial formado por pequeñas y medianas empresas, y la seguridad del empleo de nuestro sector, donde muchos trabajadores a pesar de haber finalizado el estado de alarma aún continúan afectados aún por ERTE debido a la baja demanda comercial que actualmente tenemos en nuestro sector», afirma el presidente de la patronal malagueña de concesionarios.