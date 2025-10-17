Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fundador de Mango, Isak Andic. E. P.

Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Centran sus pesquisas en su hijo Jonathan, quien deja así de ser testigo y deberá volver a declarar como imputado sobre el accidente de Isak Andic, a quien acompañaba haciendo senderismo cerca de un barranco en Barcelona

R. C.

Barcelona

Jueves, 16 de octubre 2025

Comenta

Vuelco en la investigación policial sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ocurrida el pasado 14 de diciembre al caer por un ... barranco en las Cuevas del Salnitre, en el municipio barcelonés de Collbató. En un principio se pensó que había sido un trágico accidente, pero ahora los Mossos no están nada seguros y por eso han decidido ampliar sus pesquisas hacia la hipótesis de que hubiera podido ser, en realidad, un homicidio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  6. 6 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9 El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  10. 10 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango