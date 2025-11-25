Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un tribunal reconoce a una desempleada el subsidio para mayores de 52 años que le denegó el SEPE por faltarle 63 días de cotización

Los magistrados aplican la doctrina del paréntesis tras apreciar una situación de infortunio en la afectada cuando tuvo que apartarse el mercado laboral para cuidar a sus padres dependientes

Susana Zamora

Susana Zamora

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

El SEPE le denegó el subsidio para mayores de 52 años argumentando que pese a acreditar los 15 años mínimos de cotización (carencia genérica), la ... desempleada no cumplía con el requisito de carencia específica, es decir, que al menos dos años de cotización estuvieran comprendidos en los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. Exactamente tenía en ese periodo 667 días, cuando lo exigible son 730 días. ¿El motivo? Había dejado de cotizar durante casi cinco años para cuidar a sus padres dependientes.

