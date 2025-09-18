Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un tribunal reconoce el derecho de una empleada a teletrabajar para cuidar a su madre y obliga a la empresa a indemnizarla con casi 4.000 euros

Los magistrados afean a la compañía haber optado por la opción «más radical» de negar la propuesta de la trabajadora, sin plantear ninguna contrapropuesta

Susana Zamora

Susana Zamora

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:54

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha reconocido el derecho de una empleada a seguir teletrabajando para poder «atender más fácilmente a su madre», ... que está enferma. Declara, pues, su derecho a la adaptación de las condiciones de trabajo por conciliación de la vida familiar y laboral, así como a percibir una indemnización de 3.750 euros. Los magistrados entienden «razonable» esa cantidad después de los daños y perjuicios causados sobre «la debida atención a las necesidades de conciliación, pues la denegación empresarial de la solicitud de conciliación, sin ofrecer alternativa, ha impedido a la demandante atender a su madre».

