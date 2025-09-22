Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un tribunal niega la pensión de viudedad a una mujer tras 24 años de convivencia y se la mantiene a su exesposa, de la que se divorció en 1999

Las alegaciones de la demandante fueron rechazadas tanto en primera instancia como en el Superior de Justicia de Aragón

Susana Zamora

Susana Zamora

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:14

Emprendió una batalla judicial contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para reclamar el reconocimiento de la pensión de viudedad tras el fallecimiento ... de su pareja, con la que convivió hasta el día de su muerte y a quien declaró heredera universal de sus bienes en el testamento. Una demanda que hizo extensiva posteriormente a la exesposa del difunto, porque pese a haberse divorciado de él en 1999, la Seguridad Social le reconoció a ella la pensión de viudedad. ¿La razón? La demandante no formalizó su vínculo con el fallecido durante las dos décadas que convivieron, es decir, ni contrajeron matrimonio ni se inscribieron como pareja de hecho al menos dos años antes del deceso del causante .

