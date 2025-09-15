Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Constitucional declara nulo el despido de un trabajador al considerar que fue una «represalia» por quejarse ante el comité de empresa

El empleado presentó un recurso de amparo al entender que despedirle en esas circunstancias vulneraba su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva

Susana Zamora

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:51

Acudió al comité de empresa para quejarse de un incumplimiento de sus condiciones laborales y para que sus representantes mediaran en el conflicto que mantenía ... con su jefe «dentro de la labor de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral», tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores. Pero su reclamación la pagó cara: fue despedido.

