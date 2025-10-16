Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Supremo concede la pensión de viudedad a un hombre, que no pudo casarse por la declaración del estado de alarma por el Covid

El solicitante de la prestación había convivido de forma ininterrumpida con su pareja durante dos décadas

Susana Zamora

Susana Zamora

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Dos décadas de convivencia ininterrumpida, pero sin que llegaran nunca a registrarse oficialmente como pareja de hecho... hasta el 11 de marzo de 2020, en ... que decidieron casarse y formalizar su relación. Ese día, el el Registro Civil Único de Madrid dictó auto por el que autorizaba el matrimonio, que se debía celebrar ante notario, con informe favorable del Ministerio Fiscal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  7. 7 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  8. 8 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  9. 9 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Supremo concede la pensión de viudedad a un hombre, que no pudo casarse por la declaración del estado de alarma por el Covid

El Supremo concede la pensión de viudedad a un hombre, que no pudo casarse por la declaración del estado de alarma por el Covid