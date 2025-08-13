Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Supremo aclara si un padre puede cobrar el ingreso mínimo vital por convivencia con menores si sus hijos no viven con él

Los magistrados han concluido que la residencia en el mismo domicilio es un «elemento determinante» para cobrar dicho concepto de prestación

EP

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:23

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que un padre no puede recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la cuantía correspondiente por convivencia con menores ... si tiene la custodia compartida de sus hijos y éstos viven con el otro progenitor.

