El SEPE concede el subsidio por paro a empleados que trabajen media jornada si cumplen este requisito

¿Es compatible cobrar un subsidio de desempleo si se está trabajando a media jornada? Es una pregunta compleja que le puede afectar a muchos ... empleados que están cobrando el paro pero que reciben ofertas de trabajo de pocas horas, media jornada, lo que podría ser incompatible con cobrar esta ayuda. El SEPE (Servicio Publico de Empleo Estatal) ha solventado esta duda y ha explicado el requisito que hay que cumplir para cobrar este subsidio con media jornada de trabajo.

Lo explicó Clara Martínez, asesora de la subdirección de prestaciones del SEPE, que intervino en un programa de Onda Madrid para responder preguntas de los oyentes. La representante del SEPE informó de que sí se puede cobrar el paro pese a estar trabajando con un contrato a tiempo parcial, pero para ello hay que cumplir un requisito. El cobro de ese subsidio de desempleo depende de los ingresos del trabajador: es necesario que sus rentas están por debajo del 75% del Salario Mínimo.

Es decir, el trabajador tiene que acreditar ante el SEPE que sus ingresos son menores al 75% del SMI, en salario bruto. Es decir, si el Salario Mínimo bruto mensual en este 2025 es de 1.184 euros (14 pagas), ese 75% significaría cobrar menos de 888 euros brutos mensuales. En caso de que el trabajador tuviera familia a su cargo (cónyuge o hijos), habría que dividir los ingresos totales entre el número de miembros de la familia.

Eso sí, el SEPE también hace un advertencia clara. Ese subsidio por desempleo con un contrato parcial sólo se podría cobrar un máximo de 180 días (seis meses). Es decir, no se puede cobrar la ayuda y estar trabajando a jornada parcial más de 180 días. A partir de esa fecha, el subsidio se suspendería.

Hay que recordar que en 2024 entró en vigor la reforma de los subsidios por desempleo, plasmada en el Real Decreto-ley 2/2024, y que regula estas ayudas.