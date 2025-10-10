Ratifican el despido de un trabajador de baja por una lesión en el hombro al que pillaron dando clases de boxeo

Aunque argumentó que su conducta no suponía una «transgresión de la buena fe contractual« y alegó que no le habían practicado una prueba pericial médica, ... el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la decisión adoptada por el Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao que declaró procedente el despido disciplinario de un trabajador que estando de baja médica por una lesión en el hombro impartió clases de boxeo.

La Sala de lo Social del TSJPV rechaza el recurso interpuesto por el empleado ante la rotundidad de las pruebas presentadas por la empresa documental y videográfica, así como testifical.

Con ellas, el tribunal considera probado que el empleado impartió dos sesiones de boxeo de una hora los días 28 y 30 de noviembre de 2023 en las que existía «una implicación directa de la articulación lesionada». Para el TSJPV, las pruebas demuestran que en estas clases adoptó posturas forzadas, se expuso a impactos e, incluso, recibió un golpe en el hombro afectado.

La sentencia apunta a que «la empresa no estaba obligada a aportar un dictamen pericial médico« al acreditar »la existencia de una actividad objetivamente incompatible con el proceso de recuperación«.

Esta sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.