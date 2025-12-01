Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tarifa eléctrica

Precio de la luz por horas el martes, 02 de diciembre de 2025: los tramos más baratos del día

Datos de la Red Eléctrica de España del precio de los kilovatios por hora del martes, 02 de diciembre de 2025

DS

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:00

Comenta

El aumento de la luz afecta la economía en general, elevando costos para empresas y hogares. Consulta en nuestra web el precio cada hora y ... los tramos más baratos en tu área.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  3. 3 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  4. 4 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  5. 5 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  6. 6 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  9. 9 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  10. 10 Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precio de la luz por horas el martes, 02 de diciembre de 2025: los tramos más baratos del día

Precio de la luz por horas el martes, 02 de diciembre de 2025: los tramos más baratos del día