¿Has tenido un hijo a partir del 2 de agosto de 2024? Plazos para pedir dos semanas más de permiso

El pasado 9 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó el Real Decreto-ley para ampliar los permisos de nacimiento para progenitores a 17 ... semanas y para añadir dos semanas de permisos retribuidos para cuidados. Con ello se consolidaba una ampliación de permisos retribuidos que alcanza las 19 semanas en total para cada progenitor, y de 32 semanas en el caso de las familias monomarentales y monoparentales. Y a ello se pueden acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024.

¿Cuándo se puede solicitar? Pues a partir del 1 de enero de 2026. Y la cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del inicio del descanso.

Para solicitar la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor, desde el INSS se pone a disposición de los progenitores una solicitud online, que permite solicitar estos períodos sin necesidad de desplazarse, accediendo desde el portal prestaciones.seg-social.es al servicio de solicitud de períodos sucesivos. Según la información proporcionada por el INSS, el beneficiario, que podrá efectuar la solicitud con una antelación máxima de 15 días, deberá avisar a su empresa con al menos 15 días de antelación para que emita y envíe el certificado de empresa con la fecha de inicio y final del periodo de descanso. La entidad gestora también indicará que la gestión se podrá realizar a través de un representante autorizado, que realizará la solicitud en nombre del beneficiario.

Campaña de información

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado que los 80.000 progenitores en Andalucía con permisos por nacimiento o cuidado de menor pueden solicitar las dos semanas adicionales aprobadas por el Congreso en septiembre, a propuesta del Ejecutivo, con las que verán ampliadas hasta 19 las semanas retribuidas, una iniciativa que, ha subrayado, «demuestra el interés del Gobierno en contribuir a la protección de las familias trabajadoras, ensanchado con ellos los pilares del Estado de Bienestar».

De hecho, Fernández ha informado que «para conseguir que todos los posibles perceptores sean conscientes de su derecho, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha puesto en marcha una campaña informativa de manera que todas y todos se beneficien de este avance en derechos, que sitúa a España entre los países con permisos parentales más amplios y equitativos del mundo». «Queremos mejorar la vida de la mayoría social y por ello seguimos dando pasos para aumentar el bienestar de la clase trabajadora», ha apostillado.

Mediante el envío de correos electrónicos y de SMS -para aquellos padres que no dispongan de email-, el INSS proporciona información sobre cómo presentar la solicitud de ampliación del permiso de nacimiento, además de acompañar un enlace a una página web específica (https://cloud.inss.mkcld.seg- social.es/semanas-adicionales-por-nacimiento-y-cuidado) con las claves detalladas para efectuar la solicitud.

Además del envío del correo electrónico, del 1 al 10 de diciembre, y de la remisión del SMS, el INSS ha preparado cartelería informativa que se distribuirá en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), así como en los centros de salud.