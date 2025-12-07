Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Has tenido un hijo a partir del 2 de agosto de 2024? Plazos para pedir dos semanas más de permiso

Un total de 80.000 progenitores andaluces pueden optar a ellas

Ester Requena

Ester Requena

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:09

Comenta

El pasado 9 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó el Real Decreto-ley para ampliar los permisos de nacimiento para progenitores a 17 ... semanas y para añadir dos semanas de permisos retribuidos para cuidados. Con ello se consolidaba una ampliación de permisos retribuidos que alcanza las 19 semanas en total para cada progenitor, y de 32 semanas en el caso de las familias monomarentales y monoparentales. Y a ello se pueden acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  3. 3 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  4. 4 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  5. 5 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  8. 8 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  9. 9

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  10. 10 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Has tenido un hijo a partir del 2 de agosto de 2024? Plazos para pedir dos semanas más de permiso

¿Has tenido un hijo a partir del 2 de agosto de 2024? Plazos para pedir dos semanas más de permiso