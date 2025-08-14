Pierde un vuelo a Cuba tras llegar el tren a Madrid con retraso y Renfe la indemniza con más de 1.000 euros

Renfe ha tenido que abonar a una pasajera los 1.099,89 euros que tuvo que pagar por un nuevo billete de avión y los ... gastos de taxis después de que los retrasos en el tren en el que se dirigía a Madrid le hicieran perder el vuelo que tenía previsto a Cuba.

La afectada tenía un billete de Alvia para ir el 26 de julio de 2024 de Santander a Madrid. El tren tenía prevista su llegada a las 11.19 horas, por lo que contaba con más de tres horas para trasladarse al aeropuerto de Barajas.

Sin embargo, este sencillo trayecto se convirtió en una pesadilla. En primer lugar, el tren partió de Santander con 45 minutos de retraso por un problema en las puertas. Posteriormente, una avería a la altura de Torrelavega obligó a todos los pasajeros a hacer transbordo y completar la ruta por carretera hasta Valladolid, donde subieron a otro tren que les llevó finalmente a Madrid. Este periplo hizo que la pasajera llegara con dos horas y cuarto de retraso a Barajas. La facturación de su vuelo había cerrado y el avión estaba a punto de despegar.

Ante este contratiempo, la afectada compró un nuevo billete por 1.046,24 euros para viajar a La Habana con otra aerolínea que salía dos horas más tarde.

Una vez de regreso, solicitó a Renfe que le abonara tanto el billete de avión como los gastos de taxis para llegar a Barajas, pero la compañía ferroviaria solo le pagó los 59,50 euros correspondientes al billete de tren de Santander a Madrid.

La mujer solicitó ayuda a Facua-Consumidores en Acción, que remitió el caso a la Junta Arbitral del Transporte de Cantabria. Este organismo falló finalmente a favor de la pasajera argumentando que la compañía ferroviaria incumplió «su obligación principal» y que se trataba de un claro ejemplo de «falta de diligencia empresarial que va más allá de una mera conducta culpable».