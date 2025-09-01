Pesadilla en la compra de un iPhone 16: amenazan a un cliente con incorporarlo a un registro de morosos por negarse a pagar un móvil que nunca recibió

Compró un iPhone 16 a través de la app de Jazztel, operadora de la que ya era cliente desde hacía años. Así, pagaría el dispositivo ... a plazos sumando 44 euros más al mes a la cantidad que ya abonaba por el servicio de telefonía e internet de casa. En su correo electrónico recibió la confirmación de la contratación, aunque en ningún momento se le envió el contrato del terminal pese a requerirlo en varias ocasiones.

En principio, Nacex iba a ser la empresa de mensajería que le entregaría el iPhone 16 su domicilio. El día que estaba agendada la entrega, este cliente no salió de casa a la espera del teléfono, puesto que lo necesitaba para trabajar. Para su sorpresa, recibió un correo de la compañía donde le informaban de que no se había podido entregar el dispositivo porque estaba «ausente».

Sorprendido con la situación, contactó en reiteradas ocasiones con el servicio de Atención al Cliente de Nacex, pero las operadoras le dieron versiones contradictorias. En una primera llamada le dijeron que el conductor había entregado accidentalmente el teléfono a otra persona y que iría a recuperarlo «si tenía tiempo dada la cantidad de entregas a realizar». En la segunda, que el terminal estaba en el almacén y que no lo habían entregado.

El día que el paquete salió nuevamente a reparto también se quedó en casa. El repartidor nunca llegó, pero sí recibió un correo electrónico de Nacex confirmándole que el teléfono había sido entregado. En vista de que la gestión de la empresa de reparto había sido un «absoluto desastre», el afectado se puso en contacto con Jazztel para comunicar lo ocurrido, y adjuntó una denuncia que interpuso en la Policía Nacional.

Tras varias llamadas, la operadora le comunicó que le enviarían una copia del albarán de entrega del teléfono remitido por Nacex. La indignación fue máxima cuando recibió un documento que, pese a estar a su nombre, tenía una firma que no era la suya. Es decir, alguien había suplantado su identidad y falsificado su firma para quedarse con el iPhone 16 que él nunca recibió.

Jazztel quedó con el afectado en que volverían a llamarle para dar solución al incidente. Pese a todo lo ocurrido, y aunque había dado traslado desde el primer momento, le llegó una factura de la compañía por importe de 99,35 euros: 55,35 euros de los servicios de telefonía e internet y 44 euros de la cuota del iPhone 16.

Registro de morosos

Este vecino, residente en la localidad madrileña de Parla, rechazó el pago de la factura. No estaba dispuesto a pagar por un teléfono que no le habían entregado. Eso sí, llamó a la compañía para abonar la parte correspondiente a los servicios que tenía contratados. Hizo exactamente lo mismo en los meses sucesivos.

Aún así, prácticamente a diario recibía llamadas de la operadora de telefonía exigiéndole el pago de las cuotas del iPhone 16. Las amenazas fueron en aumento, advirtiéndole que le suspenderían los servicios (pese a que los estaba pagando) y que lo iban a incluir en el registro de morosos.

Cansado de la situación, acudió a la organización de consumidores Facua para pedir ayuda. El equipo jurídico de la asociación analizó el caso y remitió un escrito a Jazztel donde exigía que dejase de amenazar y de reclamar unas cuotas de un teléfono que su socio nunca recibió. Además, le informó de que se reservaba cualquier tipo de vía administrativa o judicial para hacer efectivos los derechos de su asociado.

Días después, el afectado recibió un correo electrónico del departamento de cobros de Jazztel donde le comunicaban que estaba al corriente de pago. Por teléfono, también le aseguraron que el expediente se había cerrado a su favor, pues quedaba probado que la firma del albarán de entrega no era la suya y, por lo tanto, dejaban de reclamarle las cuotas de un iPhone 16 que nunca recibió.

Esta organización de consumidores también ha denunciado los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que abra una investigación y determine si Nacex ha incumplido la legislación vigente al haber quedado expuestos los datos personales del afectado a terceras personas.