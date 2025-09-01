Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pesadilla en la compra de un iPhone 16: amenazan a un cliente con incorporarlo a un registro de morosos por negarse a pagar un móvil que nunca recibió

La empresa de reparto insistió en que el terminal había sido entregado al comprador

Susana Zamora

Susana Zamora

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:05

Compró un iPhone 16 a través de la app de Jazztel, operadora de la que ya era cliente desde hacía años. Así, pagaría el dispositivo ... a plazos sumando 44 euros más al mes a la cantidad que ya abonaba por el servicio de telefonía e internet de casa. En su correo electrónico recibió la confirmación de la contratación, aunque en ningún momento se le envió el contrato del terminal pese a requerirlo en varias ocasiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  2. 2 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  3. 3 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  6. 6 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  7. 7 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  8. 8 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas
  9. 9

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  10. 10 Fallece Marta Solís, exconcejala de Turismo del Ayuntamiento de Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pesadilla en la compra de un iPhone 16: amenazan a un cliente con incorporarlo a un registro de morosos por negarse a pagar un móvil que nunca recibió

Pesadilla en la compra de un iPhone 16: amenazan a un cliente con incorporarlo a un registro de morosos por negarse a pagar un móvil que nunca recibió