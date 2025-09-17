Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué pasa si viajas al extranjero cobrando el paro? Normas y sanciones

Los desempleados podrán pasar ahora un mes en el extranjero sin dejar de cobrar la prestación contributiva tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2024

Susana Zamora

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:36

Los desempleados pueden viajar al extranjero, aunque con condiciones. Ahora podrán permanecer más tiempo fuera de España sin riesgo a perder la prestación que estén ... cobrando. Es uno de los cambios introducidos en la reforma de los subsidios por desempleo, recogida en el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, que entró en vigor el pasado mes de noviembre. Así, se amplía el plazo de salida ocasional al extranjero: será de 30 días en lugar de los 15 días establecidos con anterioridad.

