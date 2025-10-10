Multas de hasta 625 euros por no entregar el recibo de la nómina a los empleados

Todo trabajador tiene derecho a recibir su nómina, o lo que es lo mismo un recibo de su salario. Así se recoge en el artículo ... 29.1 del Estatuto de los Trabajadores y queda reforzada por la Orden ESS/2098/2014.

Según la normativa: «La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individual y justificativo del pago del mismo». ¿Tiene que ser en papel? El Estatuto de los Trabajadores señala que «el recibo de salarios se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente proceda».

En este sentido, las nóminas se pueden enviar en otros formatos por correo electrónico o plataformas del empleado, siempre que el documento se pueda descargar con facilidad y siempre que el trabajador lo precise.

En el recibo del salario se tiene que especificar con claridad los conceptos por los que se se percibe la remuneración, así como las retenciones y el salario neto. La nómina no es un documento opcional, ni cumple solo una función informativa, sino que es el justificante legal del salario abonado en caso de inspecciones o conflictos laborales.

La normativa también establece una serie de multas económicas para la empresa. Así, no entregar el recibo de las nóminas dentro del plazo establecido se considera una infracción administrativa leve, con multas de que van desde los 60 a los 625 euros. Pero si esta situación se repite y afecta a la correcta gestión de los salarios, se podría calificar de una infracción administrativa grave, con multas de este 625 a 6.250 euros.