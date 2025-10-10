Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Multas de hasta 625 euros por no entregar el recibo de la nómina a los empleados

El Estatuto de Trabajadores estipula la obligatoriedad de la empresa de facilitar este documento en papel u otros formatos

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025

Todo trabajador tiene derecho a recibir su nómina, o lo que es lo mismo un recibo de su salario. Así se recoge en el artículo ... 29.1 del Estatuto de los Trabajadores y queda reforzada por la Orden ESS/2098/2014.

