Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Llega eITV: así es el nuevo portal para gestionar las inspecciones no periódicas de vehículos en Andalucía

Esta nueva herramienta permite realizar online los trámites para estas revisiones

Ester Requena

Ester Requena

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:50

Comenta

Cambios en la ITV. Concretamente en las inspecciones no periódicas en Andalucía. La empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (Veiasa) ha puesto en ... marcha el nuevo portal eITV, una herramienta digital que viene a facilitar la gestión de documentos de forma 'online' de las inspecciones no periódicas de vehículos, que son todas aquellas que se realizan de forma extraordinaria y puntual, a diferencia de las periódicas que tienen una frecuencia fija.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  4. 4 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  5. 5 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  6. 6 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  7. 7 Llegan los primeros viajeros de la nueva conexión aérea directa entre Málaga y Seúl
  8. 8 Un incendio de madrugada en una habitación del hotel Domus en Pedregalejo deja un turista herido en Málaga
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10 Avanzan los trámites urbanísticos para la reapertura de Tívoli World

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Llega eITV: así es el nuevo portal para gestionar las inspecciones no periódicas de vehículos en Andalucía

Llega eITV: así es el nuevo portal para gestionar las inspecciones no periódicas de vehículos en Andalucía