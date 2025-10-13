Llega eITV: así es el nuevo portal para gestionar las inspecciones no periódicas de vehículos en Andalucía

Cambios en la ITV. Concretamente en las inspecciones no periódicas en Andalucía. La empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (Veiasa) ha puesto en ... marcha el nuevo portal eITV, una herramienta digital que viene a facilitar la gestión de documentos de forma 'online' de las inspecciones no periódicas de vehículos, que son todas aquellas que se realizan de forma extraordinaria y puntual, a diferencia de las periódicas que tienen una frecuencia fija.

Este nuevo sistema, que se calcula que beneficiará a más de 130.000 usuarios cada año, ya está disponible tanto para particulares como para empresas e instituciones públicas y privadas. Con este nuevo sistema ya se pueden abrir expedientes de este tipo de inspecciones sin necesidad de acudir físicamente a una estación ITV en Andalucía.

Hay que recordar que este tipo de inspecciones no periódicas constan primero de una parte de gestión documental, donde la persona interesada aporta toda la documentación que deberá ser analizada por el personal técnico de la estación. Ya en la segunda fase se contacta con el solicitante para ofrecerle una cita y posteriormente la inspección.

Distintos trámites

Así, este portal eITV está diseñado específicamente para la primera fase, y tiene la intención de evitar desplazamientos innecesarios y reduciendo significativamente los tiempos de tramitación.

La nueva herramienta permite gestionar la documentación de todas las inspecciones no periódicas contempladas en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, y otras normas aplicables. Entre las más habituales se encuentran la matriculación de vehículos, incluidos los históricos y los procedentes de flotas de organismos públicos; las reformas o modificaciones técnicas, como la instalación de enganches para remolques, defensas en todoterrenos o cambios en la potencia de una motocicleta; los duplicados de las fichas técnicas de vehículos, que hasta ahora solo podía solicitarse con cita presencial; o los cambios de servicio o destino de ciertos vehículos. También podrán tramitarse inspecciones relativas al revestimiento de tractores, transporte escolar, o vehículos accidentados, entre otras.

Funcionamiento

El portal ofrece la posibilidad de registrarse como usuario para hacer un seguimiento de los expedientes y conservar un histórico personal. No obstante, quienes lo prefieran pueden gestionar su inspección como usuario invitado. Durante la tramitación, el propio sistema va guiando al usuario y le solicita unos documentos u otros en función de los trámites que desee abordar.

Toda la documentación deberá subirse en formato PDF, quedando protegida bajo los estándares más exigentes en protección de datos y seguridad de la información, ya que eITV integra los principios del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (Lopdgdd).

Asimismo, los documentos podrán firmarse digitalmente a través del propio portal. En caso de no disponer de certificado electrónico, el trámite de firma podrá completarse posteriormente en la estación ITV asignada.

Veiasa ha creado una cuenta específica de correo electrónico, e-itv@veiasa.es, para atender cualquier duda que pueda surgir en algún momento del proceso, contando además con un compromiso de respuesta por parte de la empresa en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

Además, los usuarios cuentan con el apoyo del personal técnico de las 70 estaciones fijas de ITV y los canales habituales de atención: el teléfono 955 548 955 y el correo veiasa@veiasa.es En la web corporativa de Veiasa también se ha incluido un nuevo apartado de preguntas frecuentes (FAQ) sobre esta herramienta.