Imagen de archivo de uno de los cursos de IA ofrecido por la Junta.

La Junta ofrece 90 plazas gratuitas para formarse en IoT, Inteligencia Artificial y Realidad Virtual en Málaga

Los cursos están dirigidos preferentemente a personas desempleadas y las inscripciones ya están disponibles

SUR

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:29

La consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha abierto el plazo para los dos últimos cursos del año del programa de Formación para ... el Empleo en Tecnologías 5G en Málaga, que cualifican a la población en áreas muy demandadas por el mercado laboral, como Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial y Smart Cities y Programación en Realidad Virtual y Aumentada para entornos 5G.

