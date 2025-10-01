La Junta ofrece 90 plazas gratuitas para formarse en IoT, Inteligencia Artificial y Realidad Virtual en Málaga

La consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha abierto el plazo para los dos últimos cursos del año del programa de Formación para ... el Empleo en Tecnologías 5G en Málaga, que cualifican a la población en áreas muy demandadas por el mercado laboral, como Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial y Smart Cities y Programación en Realidad Virtual y Aumentada para entornos 5G.

Estos cursos, realizados en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, son gratuitos y comenzarán el próximo mes de noviembre. Las inscripciones ya están disponibles en la Oficina Virtual de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía y en www.formacionen5G.es.

Cada formación tiene una duración de 150 horas distribuidas en ocho semanas, con un formato flexible que combina un 80% de clases online y un 20% de tutorías presenciales en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, situado en la avenida de Sor Teresa Prat, 15, en Carretera de Cádi. En total, se ofertan 45 plazas por curso y están destinados preferentemente a personas en situación de desempleo.

«Estas formaciones abren la puerta a sectores en plena expansión, como el desarrollo de experiencias inmersivas aplicadas a la salud, la educación o el turismo, o el diseño de soluciones inteligentes para la industria y las ciudades del futuro», ha explicado la delegada, que ha detallado los requisitos que deben cumplir los aspirantes para poder acceder a las mismas: «ser mayor de edad, residir en Andalucía y contar con una titulación mínima de bachillerato, técnico superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, título universitario o haber superado un ciclo formativo de grado medio o la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior». Asimismo, no se requieren conocimientos técnicos previos, lo que permite que personas con perfiles muy diversos puedan beneficiarse de esta formación.