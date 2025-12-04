Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un juez ampara a una trabajadora que denunció a Correos por denegarle el permiso por cuidado de familiar porque aún tenía días de asuntos propios

La sentencia señala que es «irrelevante» que tenga pendiente esos días, pues «aquí no se piden para acometer tareas particulares diversas, sino para cuidar a un enfermo en una situación de fuerza mayor»

Susana Zamora

Susana Zamora

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:51

Comenta

Trabajadora de Correos, el pasado 23 de enero de 2025 presentó en la empresa un formulario estereotipado, cuyo encabezamiento rezaba: 'Solicitud de permiso por motivos ... familiares urgentes'. En el mismo, pedía que le fueran concedidos tres días porque de acuerdo al diagnóstico del médico de Atención Primaria, su madre de 87 años y afectada por un grado de dependencia III presentaba una enfermedad (bronconeumopatía aguda) que implicaba «importante afectación del estado general» y que obligaba a «reposo en domicilio con necesidad de cuidados continuos». Esta trabajadora vivía con su madre y ésta no contaba con otra asistencia o ayuda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  10. 10 Un camión volcado obliga a cerrar al tráfico la A-92M a la altura de Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un juez ampara a una trabajadora que denunció a Correos por denegarle el permiso por cuidado de familiar porque aún tenía días de asuntos propios

Un juez ampara a una trabajadora que denunció a Correos por denegarle el permiso por cuidado de familiar porque aún tenía días de asuntos propios