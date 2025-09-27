Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Indemnización de 10.000 euros a un trabajador tras no quedar acreditado que llamara «payasa» a su jefa

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco concluye que no ha quedado probado que el insulto se dirigiera a ella y, además, el hecho no tiene la gravedad suficiente para justificar el despido disciplinario

Susana Zamora

Susana Zamora

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:10

Nulo. Así ha declarado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el despido disciplinario de un trabajador de Mercadona (tenía cargo de gerente) tras ... ser acusado de insultar a su jefa en presencia de compañeros y clientes. Según recoge la sentencia consultada por este periódico, los hechos se remontan al 8 de julio de 2023. Ese día, el empleado estaba en la sección de pescadería junto a otros dos compañeros cuando la coordinadora del centro les reprochó el estado del mostrador. Al marcharse, el empleado, molesto con el reproche, profirió el comentario: «Payasa, es una payasa».

